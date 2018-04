LASK vor vermeintlich leichtem Job in St. Pölten!

„Man sieht das ja immer wieder in der Liga, dass du in jedem Spiel auf deinem obersten Level agieren musst. Sonst bekommst du gegen jede Mannschaft Probleme“, sagte Glasner. Mit seiner Truppe setzt er dies aktuell ganz offensichtlich ideal um. Der Aufsteiger liegt auf Platz vier nur einen Punkt hinter Rapid. Allerdings auch nur zwei vor der Admira. Möglicherweise freilich reicht auch Rang fünf für einen Startplatz im Europacup. Nur Salzburg agierte im Kalenderjahr 2018 besser. Und selbst den Meister konnte man in der Vorwoche beim 1:0-Heimsieg bezwingen. „Das war sicherlich ein absolutes Highlight“, betonte der Oberösterreicher, der sich neuerlich volle Bereitschaft von seiner Mannschaft wünscht: „Wir wollen die gleiche Leidenschaft an den Tag legen und sehr, sehr viel Laufbereitschaft.“