Blick, der bis in die Poren dringt

Widerstand ist auch Thema ihrer neuesten Arbeit “Not A Pillar Not A Pile (Tanz für Dore Hoyer)„, die sich aus vier Monitoren und einer Bodenskulptur zusammensetzt. Für dieses Projekt ließ sich die 38-Jährige von zwei Frauen inspirieren, die sich in ihrem künstlerischen Schaffen politischen Systemen der Vor- und Nachkriegszeit widersetzten. Dore Hoyer, eine deutsche Ausdruckstänzerin und Choreografin, die 1945 in Dresden ein rein weibliches Tanzstudio gründete und als “erste Existenzialistin des Modern Dance„ galt, und Käthe Kollwitz, die in ihren grafischen Arbeiten die Folgen von Armut, Hunger und Krieg für die Arbeiterklasse in Deutschland thematisierte.