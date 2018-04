Vorsicht! Radldiebe haben nun wieder Hochsaison!

Vom gemütlichen Ausflug in die Natur am Wochenende bis hin zur raschen Erledigung in der Stadt: Nach dem strengen Winter ist das Fahrrad bei Tausenden Tirolern längst schon wieder im Dauereinsatz. Wem sein Zweirad lieb ist, der sollte aber auch entsprechend gut darauf aufpassen. Denn so ein Drahtesel ist schneller weg, als man schauen kann!