Sturm will Austria-„Ausrutscher“ vergessen machen

Mit aktuell acht Punkten Rückstand auf Red Bull Salzburg darf sich Sturm Graz in der Bundesliga noch kleine Titelhoffnungen machen. Dafür ist am Samstag (ab 16 Uhr LIVE im sportkrone.at-TICKER) aber jedenfalls ein Heimsieg gegen Mattersburg vonnöten. Zuletzt büßte man durch das 0:2 gegen die Austria etwas an Schwung ein. „Wir müssen schnell umschalten und das Momentum auf unsere Seite bringen“, forderte Coach Heiko Vogel.