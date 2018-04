Stammgäste bleiben rauchfreien Lokalen treu

Die Befürchtung, dass die Stammgäste ausbleiben, hat sich nicht bewahrheitet: In Klagenfurt haben laut Internet 48 Gaststätten dem blauen Dunst den Kampf angesagt und keine Einbußen erlitten. Unter ihnen Traditionslokale wie Pumpe, Dermuth, Sandwirt, Wispelhof. Als nächster wird der Gasthof Krall die Aschenbecher verbannen. Dort will man in der kalten Jahreszeit einen Windschutz für Outdoor-Paffer installieren.