Die Schätze in den Altstadt-Grätzeln

Einen wahren Meister seiner Zunft konnte man schon bei der Eröffnung über die Schulter schauen. Paul Bonfils, der die gleichnamige Malerwerkstätte in der Augustinergasse bereits in der dritten Generation betreibt, weihte in die Geheimnisse von Vergoldung, Restauration und Neugestaltung von Gittern und Grabkreuzen sowie die Aufarbeitung von Holz-Möbeln gerne ein. „Das spezielle an unserer Arbeit sind sicher die alten Techniken, die über Generationen weitergegeben wurde und nach wie vor zum Einsatz kommen. So mische ich z.B. die Farben nach den Rezepturen meines Großvaters, was zum einen den Effekt des Ursprünglichen erzielt, gleichzeitig aber auch, insbesondere bei verzinkten Materialien, Haltbarkeit garantiert“, so Bonfils, der das Festival bereits zum fünften Mal bereichert.