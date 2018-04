Abwehrkämpferbund nicht in Planungen eingebunden

Ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmung steht am Sonntag, das Jahrestreffen des Kärntner Abwehrkämpferbundes. Der Traditionsverein übt Kritik an den geplanten Aktivitäten rund um die Landesausstellung und fordert, endlich in die Planungen eingebunden zu werden.