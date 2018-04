Proteste gegen teure Nordic Arena in Hellmonsödt

Keine fixe Förderzusage des Landes

Das stößt Guserl sauer auf, der nicht versteht, warum ein privater Verein rund sechs Millionen Euro Steuergeld erhält (so viel soll das Projekt angeblich kosten). Strugl bestätigt, dass er eine Förderung in Aussicht gestellt hat, fix ist aber nichts: „Es liegt kein fertiges Projekt vor, weshalb wir nicht wissen, was es kostet.“