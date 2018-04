FunderMax verfeuert keine zusätzlichen Abfälle

Der Kärntner Plattenhersteller FunderMax will einen einen Schlussstrich in der Debatte um die Verbrennung von weiteren gefährlichen Abfällen im Werk in St. Veit ziehen. Obwohl das Gericht dem Unternehmen nach langem Rechtsstreit das Okay für die Mitverbrennung gegeben hat, verzichtet man jetzt freiwillig.