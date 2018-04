Rassismus-Attacken gegen Wiener Vize-Bezirkschefin

Weniger Airbnb, mehr Kassenärzte

Ngosso, die u. a. angekündigt hatte, die Wiener City in ihrer Weltoffenheit bestärken zu wollen, hat sich zu den Anfeindungen bislang nicht geäußert. Die Wienerin will stattdessen Beachtung für ihre Polit-Ziele: So sollen etwa Airbnb-Wohnungen reduziert und die Zahl der Kassenärzte erhöht werden.