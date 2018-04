„Papa“ Walke weinte nach Salzburgs Europacup-Coup

Was der gestrige Coup, der Aufstieg in Europa League-Halbfinale für den 34-Jährigen bedeutete, wurde gleich nach Spielabpfiff klar. Der ansonsten so gelöste Keeper lag in den Armen der Teamkollegen, kämpfte mit den Tränen. „Das ist schon ein kleines Wunder. Nach dem 0:1 sind wir beeindruckend zurückgekommen. Es ist einfach unglaublich, was die Mannschaft da geleistet hat. Das war ein Sahne-Tag. Wir haben uns für den großen Aufwand absolut belohnt“, hielt Walke überzeugt fest.