Altach und WAC wollen Negativlauf im Duell beenden

Für den WAC geht es darum, die zehn Punkte Vorsprung auf Schlusslicht St. Pölten endlich auszubauen. Seit dem 1:0-Erfolg am 10. Februar in Graz, dem bisher einzigen Auswärtssieg in dieser Saison, setzte es sieben Niederlagen en suite - zuletzt ein 0:2 zu Hause gegen Mattersburg. „Es wird wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel“, meinte WAC-Trainer Robert Ibertsberger zur Ausgangslage. Da die Altacher im Frühjahr noch auf einen Heimsieg warten, rechnet er mit einem besonders motivierten Gegner. „Die wollen den ersten Dreier in diesem Jahr vor Heimpublikum einfahren. Vielleicht ergeben sich für uns dadurch Räume, die wir dann hoffentlich nützen können. Wir müssen mehr Tiefe in unser Spiel bringen“, forderte Ibertsberger.