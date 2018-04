„Pistolero“ zückte bei Geburtstagsfeier Waffe

„Ich habe auf der Geburtstagsfeier einer Freundin einen über den Durst getrunken. Es tut mir leid!“ An das, was danach passiert, konnte oder wollte sich der Oberländer am Freitag am Innsbrucker Landesgericht nicht mehr erinnern. „Ich weiß nur, wie ich im Krankenhaus wieder aufgewacht bin.“ Doch dazwischen spielten sich filmreife Szenen ab. Nachdem der Angetrunkene mit einem ihm Unbekannten in Streit geriet, zückte der 23-Jährige plötzlich einen Pfefferspray und sprühte das Reizgas wie wild um sich. Dem nicht genug: Aus seinem Auto holte er eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole, richtete diese gegen seinen Widersacher und bedrohte diesen sogar mit dem Tod.