Kopfhörer gegen Lärm für Patienten im Krankenhaus

Große Belastung

So auch jetzt: Die Orthopädie im obersten Stock wurde abgesiedelt, was für die nun beginnenden besonders lärmintensiven Arbeiten am Dach einen Puffer bedeutet. Die nächstgelegenen Stationen sind „Unfall“ und „Interne 3“ - vor allem die hier untergebrachten Patienten sollen durch das Verteilen von Kopfhörern vor dem Lärm geschützt werden. „Uns ist bewusst, dass die Phase des Umbaus für alle Beteiligten eine große zusätzliche Belastung darstellt“, entschuldigt sich mit Elgin Drda die kaufmännische Direktorin des Uniklinikums für die Störung. Binnen zwei Wochen wird es dann wieder ruhiger.