Nach der dayli-Pleite: 86 Prozent haben neuen Job

Fast alle fanden wieder Arbeit

Zwar haben mittlerweile 86 Prozent aller Frauen wieder einen Job (5 Prozent sind in Pension), jedoch gaben 88 Prozent an, sie wären zumindest ein Mal wegen ihres Alters abgelehnt worden: „Das ist ein Alarmsignal“, warnt AK-Präsident Johann Kalliauer, der sich noch lebhaft an die Krise von 2013 erinnert: „Es gab viel Verzweiflung, Frauen erzählten mir mit Tränen in den Augen von ihrer Not. Ich würde mit wünschen, dass Unternehmen auch Älteren eine Chance geben würden.“