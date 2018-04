Eltern retteten ihre drei Kinder vor Brand

Isolierung in Brand

Ein Glimmbrand hatte sich in der Isolierung des Dachbodens entwickelt und hatte sich bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet, als vier Feuerwehren mit 60 Helfern am Einsatzort ankamen. Neun Atemschutztrupps drangen sofort an den Brandort vor und löschten. Dennoch entstand hoher Sachschaden und die Nachlöscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht an. Die Brandursache blieb vorerst noch unklar und muss erst ermittelt werden.