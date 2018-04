Räikkönen verletzte Mechaniker: Ursache steht fest

Mechaniker am Weg der Besserung

Mechaniker Cigarini befindet sich jedenfalls auf dem Weg der Besserung. Noch liegt er mit Schien- und Wadenbeinbruch im Krankenhaus, darf dieses aber voraussichtlich am Wochenende verlassen. Schon bald nach einer Einlieferung hatte er sich via Social Media mit guten Nachrichten gemeldet: