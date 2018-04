Anwältin gegen die KAGes: Kampf um Georgs Leben

„Gefahr in Verzug!“ So ist der juristische Ausdruck für eine Sachlage, bei der ein Schaden eintreten würde, wenn nicht an Stelle der zuständigen Behörde eine andere Person oder Behörde unmittelbar tätig wird. In unserem Fall heißt die „Sachlage“ Georg und die Behörde KAGes, gegen die nun juristisch vorgegangen wird.