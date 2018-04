Sexangriff auf Mädchen (15) in Zug: Täter flüchtig

Der Fall wurde erst am Freitag bekannt. Obwohl seit dem Übergriff schon fast zwei Wochen vergangen sind, erhoffen sich die Ermittler noch Hinweise. Passiert ist es am Ostersonntag gegen 17.20 Uhr: Die 15-jährige Tirolerin war mit der S-Bahn von Innsbruck in Richtung Zirl unterwegs, als plötzlich ein Mann neben ihr Platz nahm und sie begrapschte. „Der Mann versuchte gegen ihren Willen ihre Hand zu halten und griff ihr anschließend auf den Oberschenkel“, heißt es von Seiten der Polizei. Das Mädchen konnte dem Sexstrolch glücklicherweise entkommen und den Zug in Zirl verlassen. Der Täter ist flüchtig.