Nur Mini-Sanierung nach Unfall auf Brücke nötig

Neben der menschlichen Tragödie hat der schwere Unfall auch technische Folgen: Eine Stahlstrebe der Brücke wurde durch den heftigen Aufprall deutlich verbogen. Sofort rückten Experten der Asfinag an, untersuchten die Statik des Bauwerks. Auch Univ.-Prof. Harald Unterweger von der TU Graz hat sich mit einem Ziviltechniker die Spezial-Stahlkonstruktion noch einmal genau angesehen. „Es handelt sich hier um eine sensible Mittelbogenbrücke, wo also das Tragwerk in der Mitte und nicht wie üblich an den beiden Seiten verläuft“, erklärte Unterweger, der bereits bei Sanierungsmaßnahmen in Puch-Urstein in den 1990er-Jahren involviert war.