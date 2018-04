Köstliche Dreiecks-Geschichten im Phönix Theater

Köstliche Theateridee

Der zweite Autor Stefan Wipplinger schickt seine drei Protagonisten in „Wanderlust“ auf den Berg - hier findet man noch am ehesten die Zutaten, die man sich unter einer Dreiecksbeziehung so vorstellt. Märchenhaft verschlungen lässt schließlich Volker Schmidt das Trio über „Die Brücke“ gehen. Das Ende kommt nach siebzig Minuten ein bisschen gar abrupt - aber das tut dieser kostbaren und köstlichen Theateridee keinen Abbruch.