Daten für Forscher: Ministerium verteidigt Pläne

FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein hat am Mittwoch gefordert, den Zugriff von Wissenschaftlern auf ELGA gesetzlich zu untersagen, so wie das auch beim Strafregister der Fall sein soll. Ob das tatsächlich passiert, ist aber unklar. Weitgruber meinte diesbezüglich nur, dass über allfällige Änderungen im parlamentarischen Prozess entschieden werden müsse. Am Montag wird das Gesetz im Forschungsausschuss behandelt.