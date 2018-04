„Sprengmeister zu sein, ist nicht so spektakulär“

Durch seine Arbeit im Steinbruch Hengl Limberg im Weinviertel kam Günther Schadn vor 20 Jahren durch Zufall zum Sprengen. „Der Chef hatte so viel zu tun und wollte etwas Arbeit abgeben, also habe ich die Ausbildung begonnen. Mittlerweile habe ich meine eigene Firma“, erklärt der Niederösterreicher. Aufträge bekommt er vor allem von Steinbruchunternehmen. „Die anderen Arten der Sprengungen sind in Österreich ja praktisch kaum vorhanden“, erzählt Gerhard Bertow, Landesstellenleiter des österreichischen Sprengverbandes. Für Unterwassersprengungen braucht man die Berufstaucherausbildung. Dies wird vor allem von Spezialeinheiten der Polizei durchgeführt.