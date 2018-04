Grillsaison startet: Wo Würstel brutzeln dürfen

Grillplätze in Wien

Nicht alle Wiener kommen in den Genuss von Balkon oder Terrasse. Für sie stellt die Stadt Wien auch öffentliche Grillplätze zur Verfügung. Offiziell läuft die Saison von 1. April bis 7. Oktober, dann werden die Grillzonen aufgelassen und im Frühjahr neu eröffnet. Die Standorte: Am Donaukanal (11. Bezirk), Auhof-Retentionsbecken (14. Bezirk), Steinbruchwiese (16. Bezirk), Rohrerbadwiese bei der Exelbergstraße (17. Bezirk), Krapfenwaldgasse an der Höhenstraße (19. Bezirk) und Draschepark (23. Bezirk). Auf der Donauinsel stehen insgesamt 16 Holzkohlegrillplätze zur Verfügung, die online oder telefonisch reserviert werden können Preis: zehn Euro. Die Bezahlung erfolgt online oder mittels Zahlungsanweisung (kommt auf dem Postweg).