Posträuber gestand zwei weitere Überfälle

Überfallene leiden unter psychischer Ausnahmebelastung

Die Ermittler ließen aber nicht locker. Denn diese Postfiliale war schon einmal überfallen worden. Am 15. Dezember des Vorjahres hatte ein bewaffneter Täter dort zwei Angstellte derart massiv bedroht, dass sie - so die Polizei - mit der damit verbundenen psychischen Ausnahmebelastung seither nicht mehr in der Lage sind, in diesem Postamt ihrer Arbeit nachzugehen. Bei den Einvernahmen gestand der geschnappte Räuber nunmehr, auch diesen Überfall verübt zu haben.