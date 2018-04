Smartphone kam von der Reparatur nie zurück

Ihr neues Smartphone, das Jeannette P. über die Internetseite onedigitals.at gekauft hatte, schaltete sich trotz geladenen Akkus immer wieder ab. Deshalb sendete es die Salzburgerin im November 2016 wie gefordert an eine deutsche Adresse des Onlineshops zur Reparatur. Kurz darauf wurde Frau P. per E-Mail informiert, dass das Gerät angeblich nicht repariert werden könne, da die Ortungsfunktion des Handys aktiviert sei. „Weil das nicht stimmte, forderte ich, mir das Gerät zu retournieren oder das Geld zu erstatten“, so die Salzburgerin. Weil dann Funkstille herrschte, bat Frau P. die „Krone“ um Hilfe.