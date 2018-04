Einfach und sinnvoll geben

Ob altes Kinderspielzeug, nicht mehr benötigte Skier, oder andere noch intakte Dinge - das Prinzip von WIR GEBEN ist einfach: Wer einen Artikel spenden möchte, bietet ihn einfach online auf wir-geben.org zum Kauf an. Sachspenden werden so zu Geld gemacht. Der Reinerlös fließt in Sozialprojekte, die Menschen in Österreich nachhaltig in den Arbeitsmarkt integrieren. Initiator des Projekts ist der pensionierte Spitzenbanker Ernst Löschner, Betreiber der von ihm als Sozial- und Friedensinitiative gegründeten NGO „Alpine Peace Crossing“. „Sachspenden können von vielen Sozialeinrichtungen aus organisatorischen Gründen oft nicht sinnvoll eingesetzt werden. Darum haben wir lange getüftelt, wie man aus Sachspenden aller Art etwas machen kann!“, erzählt Löschner.