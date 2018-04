Natur leben und lieben

Die Woche der Artenvielfalt hat das Ziel, das Interesse und das Wissen breiter Bevölkerungskreise an der Natur zu fördern und zu erhöhen. Denn nur was man kennt, will man auch schützen. Umso wichtiger ist also die größte Artenschutzkampagne, die es je in Österreich gab - „Vielfalt Leben“. Nun ja, wir haben viel aufzuholen! Unser wunderschönes Land muss unbedingt so grün und vielfältig bleiben - nicht nur für uns, sondern auch für künftige Generationen! Alle Informationen zur Woche der Artenvielfalt finden Sie auf www.naturschutzbund.at - nützen Sie mit Ihrer Familie das tolle Angebot!