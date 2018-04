„Nachteulen“ sterben jünger als Frühaufsteher

Die Teilnehmer der Studie beschrieben sich zu 27 Prozent als „definitiv ein Morgenmensch“ und zu neun Prozent als „definitiv ein Abendmensch“. 35 Prozent gaben an, „eher ein Morgenmensch“ zu sein, 28 Prozent sahen sich „eher als Abendmensch“. Befragt wurden die Probanden auch zu ihrem Gewicht, ihrem Tabakkonsum und ihrem sozioökonomischen Status. In den sechseinhalb Jahren der Untersuchung starben insgesamt etwa 10.500 Teilnehmer. In der „Nachteulen“-Gruppe starben zehn Prozent mehr Teilnehmer als in der eindeutigen Frühaufsteher-Gruppe.