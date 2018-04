Hunde und Katzen zur Vergabe

Teddy und Linda leben beim Verein „Tiereck.at-Lavantaler Tierhilfe“ auf einer privaten Pflegestelle in Bruck an der Mur. Das entzückende Geschwisterpaar ist knapp zwei Jahre jung (Mai 2016) und hatte bisher einfach viel Pech. Schon zwei Mal haben sie unverschuldet ihre Familie verloren, da sich die Lebensumstände der Besitzer verändert haben. Charakterlich sind sie sehr zugetan und verschmust, total unkompliziert und für Menschen jeglichen Alters zuträglich. Sie mögen Kinder, wie auch Familienhunde und sind auch im Haus sehr brav, sie brauchen eine Familie die mit den beiden auch gerne kuschelt. Da sie allerdings wirklich gerne draußen spielen, würden sie wieder ein Zuhause mit Garten in ruhiger Umgebung suchen. Teddy und Linda sind kastriert, gechipt, tierätzlich versorgt, geimpft und können nach Vereinbarung besucht werden. Infos unter Tel.: 0650/963 94 62, oder per Mail an office@tiereck.at.