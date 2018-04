Profi-Gamerinnen machen Jagd auf Sexismus-Flegel

Frauen in Online-Games haben es nicht leicht: Millionen Spielerinnen haben schon Erfahrungen mit Sexismus und Beleidigungen gemacht, wenn sie sich in Games wie „Counter Strike: GO“ oder „PUBG“ unter die großteils männliche Spielerschar mischen. Eine Truppe Elite-Gamerinnen aus den USA sagt den Machos nun den Kampf an. Sie wollen Jagd auf Sexismus-Sünder machen, sie in Matches blamieren und an den Twitch-Pranger stellen. Allerdings stehen manche der selbsternannten Rächerinnen selbst in der Kritik, andere online zu hänseln.