Länder fordern eine Milliarde Euro vom Bund

Wien will 111 Millionen Euro für die Pflege haben

Etwa um Extrakosten abzudecken, die ihnen durch die Abschaffung des Pflegeregresses entstünden: 600 Millionen Euro sollten es schon sein, sagen die Finanzreferenten, allein 111 Millionen Euro will Wien rückerstattet bekommen. So habe man in der Bundeshauptstadt in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits einen Anstieg der Anträge zur Aufnahme in Pflegeeinrichtungen zwischen 20 und 30 Prozent verzeichnet.