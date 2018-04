Kommissar DNA klärte Raub nach sieben Jahren

Dem Mann konnte durch einen ersten DNA-Treffer ein Einbruchsdiebstahl in Linz im Jahr 2016 nachgewiesen werden. Eine weitere Überprüfung ergab schließlich auch einen Zusammenhang zum Überfall in Salzburg. Insgesamt werden dem Mazedonier Einbruchsdiebstähle und Raubüberfälle in Wien, Oberösterreich und in Deutschland zur Last gelegt. Der 42-jährige Mazedonier befindet sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.