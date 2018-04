Valentin und Anna: Wiens neues Koch-Traumpaar

Für beide ist die Arbeit in der Küche ein absoluter Traumberuf. „Wenn man in solch einer arbeitsintensiven Branche arbeitet die dein ganzes Leben einnimmt, muss man seinen Job lieben, um erfolgreich zu sein“, erklären sie im Interview und ergänzen: „In so jungen Jahren schon in der Position als Küchenchef zu arbeiten, und das jetzt sogar mit einer solchen Auszeichnung, macht uns schon sehr stolz.“