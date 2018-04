Behörden entsetzt: Kinder-Sexpuppen auf Amazon

Bei der britischen National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) sieht man solche Kinder-Sexpuppen als „Einstiegsdroge“ für Pädophile und befürchtet, dass Käufer solcher Produkte sich später möglicherweise an echten Kindern vergehen. Eine Präventionswirkung, wie sie Nutzer solcher Puppen aus Japan argumentieren, sieht man beim NSPCC nicht. Almudena Lara von der NSPCC: „Diese Puppen könnten zu einer Abstumpfung der Menschen führen, die sie nutzen, so dass sie wirklich Kinder missbrauchen.“