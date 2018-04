Bauchfreie Teenies bei Musical.ly-Challenge

Vor einigen Jahren war der Song in vielen Ländern Europas ein Hit, jedoch nicht in Österreich. Durch Musical.ly hat Mohombi die Aufmerksamkeit aber nun wieder sicher. Im Song geht es um eine heiße Nacht, lautet eine Zeile davon schließlich: „I wanna Boom Bang Bang with your Body. We gonna rought it up, until we take it slow“. Vielleicht nicht der richtige Song für ganz junge Mädchen, um dazu im Internet zu tanzen.