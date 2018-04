90 Euro für Telefonsex: AK warnt vor Abzock-Masche

Vermeintlicher Vertragsabschluss

„Hier wird ganz offensichtlich damit spekuliert, dass den Opfern schon allein die Tatsache einer derartigen Forderung peinlich sein könnte“, heißt es von Seiten der AK Tirol. In den vergangenen Tagen hätten sich bei AK-Experten viele verunsicherte Opfer gemeldet, die das dubiose Schreiben aus Tschechien persönlich adressiert mit der Post erhalten haben. „Darin wird behauptet, dass man sich auf Verträge stütze, die man mit den Empfängern angeblich telefonisch abgeschlossen habe. Tatsächlich ist aber in keinem Fall ein gültiger Vertrag zustande gekommen“, so die Experten.