Salzburg trifft erneut auf Olympique Marseille!

12:13 Uhr: Das Hinspiel steigt am 26. April, das Rückspiel am 3. Mai in Salzburg.

12:10 Uhr: Damit ist die zweite Paarung: Arsenal gegen Atletico Madrid.

12:09 Uhr: Die Spannung steigt: Die erste Paarung lautet: Olympique Marseille gegen Red Bull Salzburg!

12:01 Uhr: Gleich geht‘s los! Die Kugeln liegen bereit. Das Finale der Europa League steigt am 16. Mai in Lyon.

11:54 Uhr: Sogar Dietrich Mateschitz gratulierte nach dem Triumph den Spielern persönlich in der Kabine! Mehr dazu lesen Sie hier!

11:37 Uhr: Das Konzernduell gegen Leipzig bleibt den Salzburgern erspart. Die Elf von Ralph Hasenhüttl verlor gegen Olympique Marseille mit 2:5. Mehr dazu lesen Sie hier!

11:35 Uhr: „Atletico - puh, Marseille - hatten wir schon, also bitte, London“, betonte Salzburg-Trainer Marco Rose. Auch Xaver Schlager will nach England: „Jetzt will ich endlich meinen Lieblingsverein Arsenal als Gegner bekommen!“

11:31 Uhr: Die weiteren möglichen Gegner sind Atletico Madrid und Olympique Marseille.

11:24 Uhr: Herzlich Willkommen im krone.at-Liveticker! Red Bull Salzburg hat nach dem sensationellen Fußball-Märchen nur einen Wunschgegner im Halbfinale der Europa League. Und der heißt FC Arsenal. Die Auslosung beginnt um 12 Uhr in Nyon.