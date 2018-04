Salzburg: Nur diese 4 Topklubs holten mehr Punkte!

Dank Salzburgs 4:1-Sieg über Lazio Rom am Donnerstagabend lebt nicht nur die Chance auf Österreichs erstes Europacupfinale seit 1996, sondern auch auf die ertragreichste Saison in der Geschichte der UEFA-Fünfjahreswertung. Dafür würde schon ein Remis der „Bullen“ in den Halbfinalpartien der Europa League (26. April, 3. Mai) reichen. Zudem holten 2017/18 lediglich vier Großklubs mehr Punkte als Salzburg.