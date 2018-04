Salzburg-Erfolgslauf: Cupfinale vor Verschiebung!

Sollten die Roten Bullen in Mattersburg scheitern, würde das Cupfinale wie geplant am 1. Mai (Dienstag) ausgetragen werden. In diesem Fall müsste die Bundesliga-Begegnung zwischen Sturm und Rapid, die am Mittwoch auch im Cup aufeinandertreffen, am 28. April (Samstag, 16) stattfinden.