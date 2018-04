Linzer Luft wird vom Verkehr massiv belastet

„Grenzwert-Überschreitungen bei Stickstoffdioxid sind in ganz Linz an den Durchzugsstraßen feststellbar, der Römerberg stellt keine Sondersituation dar“, liefern Umweltlandesrat Rudi Anschober und die Linzer Stadträtin Eva Schobesberger, beide Grüne, zusätzliche Munition zum „explosiven“ Landesrechnungshofbericht über die seit Jahren schlechte Luftgüte an neuralgischen Punkten in Oberösterreich - siehe hier.