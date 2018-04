Marcel Sabitzer erneut an der Schulter verletzt

RB Leipzig muss vorerst wohl auf Marcel Sabitzer verzichten. Der österreichische Offensivspieler verletzte sich erneut an der Schulter. „Bei Sabi dürfte es wieder die Schulter sein, die rausgesprungen ist“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem Viertelfinal-Aus in der Europa League durch das 2:5 im Rückspiel am Donnerstagabend bei Olympique Marseille.