Polizei forschte sieben Dealer aus

Die Spur der Kriminellen nahmen Ermittler im Bezirk Melk auf: Erfahrene Beamte der Polizeiinspektion Mank stellten zwei 17-Jährige und deren Komplizen (19) aus der Region - das Trio soll 7,5 Kilo Cannabiskraut an fünf Kunden verkauft haben. Bei den weiteren Ermittlungen wurden zwei mutmaßliche Suchtmittelhändler (19 und 20) aus dem Bezirk Scheibbs ausgeforscht. Diese beiden sollen laut Polizeibericht außerdem einem anderen Dealer in Wien Cannabiskraut geraubt haben. Mit im Bunde der Drogenhändler sollen ein Asylwerber (24) aus Algerien und ein Mann aus dem Kosovo (30) - er dürfte Suchtgift in Wieselburg und in Wien verkauft haben - gewesen sein.