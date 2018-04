Bond ist zurück! 007-Welt in Sölden fast fertig

Drei Jahre ist es her, dass Daniel Craig als James Bond in Sölden für Action und weltweite Publicity sorgte. Nun kehrt der berühmte Agent ins Ötztal zurück. Am Gaislachkogel steht die Bond-Ausstellung „007 Elements“ vor der Fertigstellung. Es ist die erste Bond-Installation dieser Art weltweit. Viele Details sind noch top secret, aber die Eckdaten des Projekt beeindrucken. Die Erwartungen an die neue Attraktion sind hoch.