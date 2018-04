Die coolsten Beach-Bars der City

Wer die Nase voll von überfüllten Freibädern hat und seine freien Stunden so richtig genießen möchte, der kann ab Ende Mai die PSV Lounge an der alten Donau besuchen! Ob ihr den ganzen Tag in der Sonne liegen oder einen guten Cocktail bei einem romantischen Sonnenuntergang schlürfen wollt - hier seid ihr richtig! Das Areal der PSV Lounge bietet insgesamt Platz für 400 Sonnenanbeter - endlich kann man so richtig abschalten und zwar mit genug Raum für sich selbst! Die eigene Cocktailbar bietet den idealen Ort, um einen kühlen Drink in der Sonne zu schlürfen und auch das Restaurant bietet Schmankerl mit österreichischer Küche - der Genuss liegt direkt am Wasser!

Wo: 22., Dampfschiffhaufen 2