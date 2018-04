Minister: Ja, Ungarn nahm 1300 Flüchtlinge auf

Hoffnung auf Stopp der österreichischen Grenzkontrollen

In diesem Zusammenhang verwies Pinter auf die Unterstützung durch österreichische Polizisten und Bundesheersoldaten an Ungarns Südgrenze. Erstere seien im Rahmen der EU-Grenzschutzagentur Frontex bzw. im Rahmen von gemischten Patrouillen im Einsatz, Letztere hatten zeitweilig bei der Errichtung von Wegen im Grenzbereich mitgearbeitet. Weil dies so gut funktioniere, hoffe Pinter, die von Budapest immer wieder wegen der oft stundenlangen Wartezeiten kritisierten Kontrollen an der Grenze zu Österreich würden bald nicht mehr notwendig sein.