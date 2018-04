Wilde Gerüchte um uneheliches Trump-Kind

Angebliche Tochter soll 29 Jahre alt sein

Demnach soll der 71-jährige Trump ein Kind mit seiner Haushälterin gezeugt haben. Die angebliche Tochter wäre heute 29 Jahre alt. Der Chefredakteur des „National Enquirer“, Dylan Howard, bestätigte die Zahlung an den Portier unterdessen in einem im Nachrichtenportal „Radar Online“ veröffentlichten Artikel. Auch das Medienunternehmen American Media Inc. (AMI), Mutterhaus des „National Enquirer“ und von „Radar Online“, bestätigte die Zahlung.