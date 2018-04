Fake-Kinderpornos als Waffe gegen Pädophilenringe?

Zahl der Kinderporno-Delikte steigt

Demnach lag im vergangenen Jahr die Zahl der Verfahren in diesem Deliktfeld bei 2551. 2016 hatten die Staatsanwälte der ZIT laut hessischem Justizministerium noch in 1504 Fällen ermittelt. „Wir sehen häufig Videos, in denen sexualisierte Gewalt ausgeübt wird“, erklärte ZIT-Staatsanwältin Julia Bussweiler. Dazu gehörten etwa Filme, in denen Kinder geschlagen oder gefesselt werden. „Auch Videos oder Fotos, in denen Säuglinge missbraucht werden, kommen oft vor.“