Vergessenes Öl am Küchenherd löst Brand aus

Es war Donnerstag am frühen Abend, als der Brandalarm bei der Feuerwehr Telfs einging. In der Küche eines Mehrparteienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Der Grund: Eine Frau, die mit zwei Kindern in der Wohnung lebt, hatte Öl auf dem Herd vergessen. Dieses wurde so heiß, dass es in Flammen aufging. Als die Frau das Feuer entdeckte, hatte es sich bereits im Herdbereich ausgebreitet. Geistesgegenwärtig schaltete die Frau sofort den Strom ab und löschte die Flammen mit einem feuchten Tuch und Wasser. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Ihre beiden minderjährigen Kinder blieben unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr Telfs musste mehr oder weniger nicht mehr eingreifen und konnte die Wohnung bereits wieder freigeben.