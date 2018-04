Blockchain-Nutzung noch in den Kinderschuhen

Auch Landwirte könnten durch die Blockchain gestärkt werden, glaubt Will. Sie sollen nach der Ernte nicht nur angeben können, was sie anbieten, sondern auch zu welchen Bedingungen. So könnten etwa Kaffeebauern für bessere Qualität höhere Preise erzielen. Produzenten könnten auch leichter neue Märkte erschließen und bessere Konditionen bei Versicherungen und Krediten bekommen. Allerdings mangelt es in vielen Gebieten, in denen der Einsatz der Technologie interessant wäre, an der notwendigen Infrastruktur.